Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2020

General Motors отправит в ремонт 6 млн машин из-за опасных подушек

General Motors отправит в ремонт 6 млн машин из-за опасных подушек

Американский концерн проведет массовый отзыв внедорожников и пикапов, оснащенных подушками безопасности Takata

Концерн General Motors вынужден отозвать примерно 5,9 млн автомобилей 2007-2014 года выпуска, оснащенных дефектными подушками безопасности японской фирмы Takata. Решение о массовой сервисной акции приняла Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Reuters. Расследование NHTSA показало, что автомобили GM укомплектованы подушками безопасности с потенциально проблемными насосами, которые могут взорваться под воздействием высоких температур и влажности.

Автоконцерн утверждал, что данная проблема фактически не влияет на безопасность машин и просил NHTSA не объявлять об отзыве, однако в ведомстве ответили отказом. Сервисная кампания по замене подушек может обойтись GM примерно в $1,2 млрд. Отзыву подлежат внедорожники и пикапы, среди которых: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Сеть попали первые фото новой Toyota Tundra

24 ноября 2020
Mazda CX-30 (2020)

Начался прием заказов на Mazda CX-30

24 ноября 2020

Глава ГИБДД рассказал, как будут снижать смертность на дорогах

24 ноября 2020
Карлос Гон

За Карлоса Гона вступились в ООН

24 ноября 2020
Ineos Grenadier

Hyundai поможет британскому миллиардеру возродить классический Defender

23 ноября 2020
Maserati MC20

Maserati превратила суперкар MC20 в покорителя снегов

23 ноября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 на сколько хватит батарейки? Тест драйв
23 ноября 2020

Volvo XC90
"На сколько хватит батарейки?"
Hyundai Genesis G70 - genesis g70 2019 скоро заменят
Тест драйв
20 ноября 2020

Hyundai Genesis G70
"Genesis G70 скоро заменят"
KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
18 ноября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ (часть 2)"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 1 4 8