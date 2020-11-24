General Motors отправит в ремонт 6 млн машин из-за опасных подушек

Американский концерн проведет массовый отзыв внедорожников и пикапов, оснащенных подушками безопасности Takata

Концерн General Motors вынужден отозвать примерно 5,9 млн автомобилей 2007-2014 года выпуска, оснащенных дефектными подушками безопасности японской фирмы Takata. Решение о массовой сервисной акции приняла Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Reuters. Расследование NHTSA показало, что автомобили GM укомплектованы подушками безопасности с потенциально проблемными насосами, которые могут взорваться под воздействием высоких температур и влажности.

Автоконцерн утверждал, что данная проблема фактически не влияет на безопасность машин и просил NHTSA не объявлять об отзыве, однако в ведомстве ответили отказом. Сервисная кампания по замене подушек может обойтись GM примерно в $1,2 млрд. Отзыву подлежат внедорожники и пикапы, среди которых: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.