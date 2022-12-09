Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2022

General Motors превратит Escalade в отдельный бренд

General Motors превратит Escalade в отдельный бренд

Руководство концерна General Motors решило пойти по необычному пути реструктуризации – буквально несколько недель назад совет директоров говорил о выводе бренда «Сorvette» в самостоятельное подразделение. Теперь же подобные манипуляции собираются провести и с Escalade.

Инсайдеры полагают, что под новым именем будет выпускаться целый модельный ряд. К примеру в него могут войти компактный семиместный кроссовер с несущим кузовом, а специально для рынка Китая разработают роскошный минивэн. Последний продукт не лишен логики, так как в КНР минивэны пользуются большим спросом, достаточно вспомнить немецкий концерн Volkswagen, которая специально для Китая создала минивэн Viloran.

Есть мнение, что руководство концерна обдумывало перспективы выделения в самостоятельные суббренды также Silverado и Suburban, но сочло их недостаточно знаменитыми для глобального рынка.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Когда родстер «Крым» станет серийным?

09 декабря 2022

В ГИБДД рассказали о том, как правильно общаться с агрессивными автомобилистами

09 декабря 2022
Chevrolet Corvette

Раскрыта внешность гибридного Chevrolet Corvette

09 декабря 2022

АвтоВАЗ станет управлять заводом Nissan

09 декабря 2022
Manhart MH4 GTR II

Представлена BMW M4 от ателье Manhart

09 декабря 2022
Chery Tiggo 9

Рассекречен флагманский Chery Tiggo 9

08 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль
Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 0 2 4