General Motors превратит Escalade в отдельный бренд

Руководство концерна General Motors решило пойти по необычному пути реструктуризации – буквально несколько недель назад совет директоров говорил о выводе бренда «Сorvette» в самостоятельное подразделение. Теперь же подобные манипуляции собираются провести и с Escalade.

Инсайдеры полагают, что под новым именем будет выпускаться целый модельный ряд. К примеру в него могут войти компактный семиместный кроссовер с несущим кузовом, а специально для рынка Китая разработают роскошный минивэн. Последний продукт не лишен логики, так как в КНР минивэны пользуются большим спросом, достаточно вспомнить немецкий концерн Volkswagen, которая специально для Китая создала минивэн Viloran.

Есть мнение, что руководство концерна обдумывало перспективы выделения в самостоятельные суббренды также Silverado и Suburban, но сочло их недостаточно знаменитыми для глобального рынка.