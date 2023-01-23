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23 янв 2023

General Motors разрабатывает дешевый пикап

General Motors разрабатывает дешевый пикап

Популярность Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz мотивирует General Motors создать свою собственную конкурентоспособную разработку

На сегодняшний день автопроизводитель уже демонстрирует определенные рендеры новинки. Они предназначены для работы с фокус-группами, которые должны представить определенную обратную связь. Это укажет на возможную жизнеспособность проекта в принципе и его конечную стоимость.

Какой-то технической информации о новинке нет.  Шеф-дизайнер Chevrolet Майкл Певовар предположил, что для универсальной модульной платформы Ultium (знакомой по GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV) новинка будет маловата, а значит инженеры должны разработать совершенно новую архитектуру.

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