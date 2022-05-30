Генеральный директор КАМАЗ видит в санкциях лишь плюсы

Во время выступления на промышленном форуме генеральный директор одного из крупнейших российских предприятий по производству грузовых автомобилей (КАМАЗ) высказался, что санкции имеют и положительное влияние

К сожалению, все преимущества абсолютно не касаются самой ситуации на рынке – Сергей Когогин (генеральный директор КАМАЗ) сообщил, что ситуация в отрасли выглядит крайне сложной и посетовал на проблемы с логистическими коридорами и кооперационными цепочками, а также нерешительность банков из стран-партнёров. В то же время топ-менеджер отметил высокую локализацию своей продукции.

В чем же тогда выражается преимущество санкций? Выяснилось, что гораздо оптимизированней стали управленческие процессы.«Всё решается с одного раза. Коллектив абсолютно консолидирован. Все знают цели, задачи. Буквально 30-минутного обсуждения хватает для того, чтобы можно было свернуть горы» - заявил Когогин в интервью отечественным СМИ.