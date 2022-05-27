ГИБДД анонсировала массовые проверки водителей каршеринга

В Москве с 27 по 29 мая пройдет массовый рейд, направленный на поиск нарушителей, пользующихся сервисом кратковременной аренды автомобилей

Службы каршеринга, безусловно, облегчают жизнь жителям столицы, однако в последнее время в этой отрасли появилось очень много мошенников - люди пользуются поддельными аккаунтами, передвигаясь без водительских удостоверений и.т.д. Более того на дорогах участились случаи ДТП с участием каршеринга - в мае было зафиксировано 34 аварии, причем в пяти случаях даже были жертвы. В ГИБДД намереваются покончить с нарушениями.

В рамках борьбы на выходных будут проведены массовые проверки. «В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых лицами, использующими автомобили, предоставляемые в краткосрочную аренду, подразделениями столичной ГИБДД в период с 27 по 29 мая проводится усиленный профилактический рейд», — объяснили в ведомстве.