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1 окт 2019

ГИБДД готовит переход водителей на электронные документы

ГИБДД готовит переход водителей на электронные документы

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Михаил Черников рассказал о работе ведомства над электронными водительскими удостоверениями

В интервью ТАСС Михаил Черников сообщил, что «в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений». Одним из возможных вариантов реализации цифрового документа может стать его интеграция в смартфон, но будет ли это отдельное приложение или что-то другое, Черников не уточнил. При этом электронное удостоверение станет всего лишь альтернативой «бумажному», а не заменит его.

Также Черников не смог назвать сроки внедрения электронных водительских удостоверений, хотя ранее предполагалось, что это произойдет уже в 2020 году. По словам главы ГИБДД, сначала предстоит провести модернизацию оборудования, а также внести изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие выдачу водительских удостоверений.

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