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21 июн 2019

ГИБДД хочет лишать водительских прав без суда

ГИБДД хочет лишать водительских прав без суда

МВД России предложило реформировать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для расширения полномочий инспекторов ГИБДД

Согласно новому проекту, инспекторы ГИБДД получат право ограничивать действие водительских прав без разрешения суда. Например, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования. Сейчас таким правом обладают судебные приставы, которые ограничивают действия прав за задолженности.

Также предлагается полностью отказаться от административных арестов при нарушении правил дорожного движения, так как в России недостаточно мест для содержания арестованных. По его словам, 70 процентов сроков, назначаемых судами по административным делам, не превышают 1–3 суток. Ещё одно изменение коснется наказаний юридических лиц. МВД предлагает ввести для них штрафы, зависящие от выручки компании, вместо нынешних фиксированных. Такой шаг должен значительно повысить размер выплат.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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