ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

Водители, часто нарушающие ПДД, не должны иметь возможности пользоваться каршерингом. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», — цитируют его «Аргументы и факты».По его словам, для этого каршеринговые компании могут создать базы данных нарушителей и в случае необходимости направлять запросы в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

По мнению главы ГИБДД, рост популярности каршеринга привел к тому, что лица, управляющие прокатными машинами, стали попадать в ДТП чаще: «Среднестатистический портрет таких нарушителей — молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме». Черников отметил, что такие водители ошибочно полагают, что ПДД при управлении арендованной машиной соблюдать совсем не обязательно, но все нарушители понесут наказание.