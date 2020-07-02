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2 июл 2020

ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

Водители, часто нарушающие ПДД, не должны иметь возможности пользоваться каршерингом. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», — цитируют его «Аргументы и факты».По его словам, для этого каршеринговые компании могут создать базы данных нарушителей и в случае необходимости направлять запросы в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения прав и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

По мнению главы ГИБДД, рост популярности каршеринга привел к тому, что лица, управляющие прокатными машинами, стали попадать в ДТП чаще: «Среднестатистический портрет таких нарушителей — молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме». Черников отметил, что такие водители ошибочно полагают, что ПДД при управлении арендованной машиной соблюдать совсем не обязательно, но все нарушители понесут наказание.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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