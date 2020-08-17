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17 авг 2020

ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше машины

ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше машины

ГИБДД начала выписывать водителям штрафы за установленные на крыше автомобилей багажники, а все из-за новых требований технического регламента

Как сообщают наши коллеги из "АиФ" , согласно новому регламенту, любые конструктивные изменения автомобиля должны согласовываться в ГИБДД и специальных лабораториях. Помимо багажника запрещается и самостоятельная установка нештатного фаркопа,  фар. Если не пройти процедуру регистрации изменений, то в соответствии с перечнем неисправностей, изложенным в Правилах дорожного движения (ПДД), автомобиль будет считаться непригодным к эксплуатации.

Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспектор ГИБДД не только выпишет штраф, но и попросит демонтировать багажник. Водителей машин, на которых установлен штатный багажник, наказывать не могут. Автовладельцу в этом случае остается следить за количеством перевозимого на крыше груза.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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