ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше машины

ГИБДД начала выписывать водителям штрафы за установленные на крыше автомобилей багажники, а все из-за новых требований технического регламента

Как сообщают наши коллеги из "АиФ" , согласно новому регламенту, любые конструктивные изменения автомобиля должны согласовываться в ГИБДД и специальных лабораториях. Помимо багажника запрещается и самостоятельная установка нештатного фаркопа, фар. Если не пройти процедуру регистрации изменений, то в соответствии с перечнем неисправностей, изложенным в Правилах дорожного движения (ПДД), автомобиль будет считаться непригодным к эксплуатации.

Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспектор ГИБДД не только выпишет штраф, но и попросит демонтировать багажник. Водителей машин, на которых установлен штатный багажник, наказывать не могут. Автовладельцу в этом случае остается следить за количеством перевозимого на крыше груза.