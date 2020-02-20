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20 фев 2020

ГИБДД начинает охоту

ГИБДД начинает охоту

ГИБДД вместе с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) приступили к поиску нарушителей ПДД, за которыми числятся большие долги по штрафам

ГИБДД вместе с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) усилили контроль за злостными нарушителями ПДД, за которыми числятся неоплаченные штрафы. Такие водителей останавливают на дорогах и отслеживают при помощи камер, сообщает «Коммерсантъ».

В первую очередь ведомства взялись на водителей, которые за последние два года накопили более 1 тыс. неоплаченных постановлений. ФССП составило соответствующий список, куда попали 80 физических и 180 юридических лиц. Кроме того, в России насчитывается свыше 10 тыс. водителей и более 3 тыс. юрлиц, не оплативших от 100 до 1 тыс. штрафов за нарушения ПДД.

Представители Госавтоинспекции и ФССП задерживают автомобили как столичных, так и иногородних должников. Маршруты таких водителей отслеживают при помощи дорожных камер. Плюс ко всему на данный момент приставы отрабатывают новую технологию по оперативному обмену информацией по всей стране,

При написании новости использовалась информация:
РБК

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