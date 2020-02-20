ГИБДД начинает охоту

ГИБДД вместе с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) приступили к поиску нарушителей ПДД, за которыми числятся большие долги по штрафам

ГИБДД вместе с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) усилили контроль за злостными нарушителями ПДД, за которыми числятся неоплаченные штрафы. Такие водителей останавливают на дорогах и отслеживают при помощи камер, сообщает «Коммерсантъ».

В первую очередь ведомства взялись на водителей, которые за последние два года накопили более 1 тыс. неоплаченных постановлений. ФССП составило соответствующий список, куда попали 80 физических и 180 юридических лиц. Кроме того, в России насчитывается свыше 10 тыс. водителей и более 3 тыс. юрлиц, не оплативших от 100 до 1 тыс. штрафов за нарушения ПДД.

Представители Госавтоинспекции и ФССП задерживают автомобили как столичных, так и иногородних должников. Маршруты таких водителей отслеживают при помощи дорожных камер. Плюс ко всему на данный момент приставы отрабатывают новую технологию по оперативному обмену информацией по всей стране,