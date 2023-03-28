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28 мар 2023

ГИБДД напомнила об ответственности за ДТП с животными

ГИБДД напомнила об ответственности за ДТП с животными

ГИБДД совместно с Министерством транспорта Подмосковья предупредило водителей о возможных ДТП с животными и ответственности за подобные происшествия

Чтобы не попасть в ДТП водителям, следует соблюдать ряд простых правил. Пожалуй, самое главное из них – при приближении к знаку «Дикие животные» необходимо снизить скорость. Также не следует пренебрегать хорошим освещением дороги в темноте – используйте дальний свет. Если же авария с животным все же произошла, то немедленно вызывайте наряд  ДПС на место происшествия.

Разумеется, столкновение чревато и штрафом, причем его размер меняется в зависимости от габаритов животного. К примеру, если водитель сбил лося, то ему придется заплатить восемьдесят тысяч рублей, а олень обойдется уже в семьдесят тысяч.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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