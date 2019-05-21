ГИБДД научится определять машины-двойники

Автоинспекция отреагировала на участившиеся жалобы автомобилистов, которым приходят штрафы за нарушения ПДД, совершенные водителями машин с такими же, но поддельными номерами.



В конце этого года ГИБДД намерена запустить единую базу данных видеокомплексов, установленных на дорогах страны. Как только база заработает в полную силу, инспекторы смогут оперативно выявлять автомобили-двойники с поддельными номерными знаками, перехватывать их и наказывать владельцев.



«Сейчас есть ситуации, когда правонарушители знают, что в Москве, допустим, есть машина определенной марки с определенным номером. Они находят такую же машину в регионе и делают ей аналогичный поддельный номер, и в итоге штрафы приходят человеку, который зарегистрировал машину законно и правила не нарушал. Эта база данных уже существует, но когда она заработает в полную силу, сотрудники ГИБДД смогут видеть такие машины с нелегальными номерами в онлайн-режиме», — сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора по безопасности дорожного движения Михаила Черникова.