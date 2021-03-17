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17 мар 2021

ГИБДД назвала тонировку опасной

ГИБДД назвала тонировку опасной

Тонировка стекол – дело вкуса, однако, как выяснилось недавно, темная пленка может привести к очень серьезным последствиям вплоть до жертв.

Да, в ГИБДД поспешили напомнить, что тонировать передние стекла в автомобиле попросту опасно. Дело в том, что пленка существенно снижает не только светопроницаемость, но и видимость. Есть и наглядный пример - пешеход. Водитель, сидя в обычной машине может заметить его, минимум, на стометровом расстоянии. На автомобиле с тонировкой обзор сокращается до пятидесяти метров, а в случае плохой погоды – и того меньше.

Штраф за тонировку составляет в данный момент 500 рублей. Что касается регламента, то здесь есть пара нюансов. Так, задние стекла можно тонировать практически в ноль, на передние стекла тоже можно наносить тонировку, но стекло обязано иметь светопропускание не менее 75 процентов.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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