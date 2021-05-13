ГИБДД предупреждает водителей о массовых проверках

Они будут носить скрытый характер, то есть сотрудники автоинспекции будут применять машины без опознавательных знаков

Да, фактически любой «жигуленок» может оказаться автомобилем сотрудников ГАИ, но не стоит нервничать – останавливать вас никто не будет. В ведомстве уже заявили, что подобная деятельность неправомерна и закамуфлированные экипажи будут применяться только в рамках патрулирования и видеофиксации. Да, если водитель совершит какое-то нарушение, то скрытый патруль запишет это на камеру, и направит его ближайшему посту ДПС, который уже вплотную займется нарушителем (с протоколами и.т.д).

Подобные «тайные патрули» будут концентрироваться возле мест с повышенной аварийностью, а основное внимание будет уделяться выездам на встречную полосу, которые чреваты штрафом в 5000 рублей или лишением прав до полугода.