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13 май 2021

ГИБДД предупреждает водителей о массовых проверках

ГИБДД предупреждает водителей о массовых проверках

Они будут носить скрытый характер, то есть сотрудники автоинспекции будут применять машины без опознавательных знаков

Да, фактически любой «жигуленок» может оказаться автомобилем сотрудников ГАИ, но не стоит нервничать – останавливать вас никто не будет. В ведомстве уже заявили, что подобная деятельность неправомерна и закамуфлированные экипажи будут применяться только в рамках патрулирования и видеофиксации. Да, если водитель совершит какое-то нарушение, то скрытый патруль запишет это на камеру, и направит его ближайшему посту ДПС, который уже вплотную займется нарушителем (с протоколами и.т.д).

Подобные «тайные патрули» будут концентрироваться возле мест с повышенной аварийностью, а основное внимание будет уделяться выездам на встречную полосу, которые чреваты штрафом в 5000 рублей или лишением прав до полугода.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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