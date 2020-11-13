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13 ноя 2020

ГИБДД рассказала о масштабном сбое в работе Госуслуг

ГИБДД рассказала о масштабном сбое в работе Госуслуг

Получить услуги можно будет только в порядке электронной или живой очереди в подразделениях Госавтоинспекции.

Пресс-служба ГИБДД объявила, что в ближайшее время прием граждан по вопросам представления государственных услуг от Госавтоинспекции будет проходить только в порядке электронной или живой очереди — в регистрационно-экзаменационных подразделениях. МВД России уже направила соответствующее указание в территориальные подразделения.

Сообщается, что это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Из-за этого подавать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно.

В Госавтоинспекции отметили, что прием в подразделениях будет проходить с соблюдением всех мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Из-за большого скопления посетителей подразделения могут изменить режим работы — увеличить часы приема и число задействованных сотрудников.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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