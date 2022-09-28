ГИБДД стала использовать новые камеры для выявления поддельных техосмотров

Незаконно полученные диагностические карты начали выявлять с помощью дорожных камер. С начала года ведомство уже успело аннулировать более 25 тысяч карт

Дело в том, что сейчас вокруг процедуры прохождения техосмотра образовалось множество махинаций. К примеру, для подтверждения факта прохождения техосмотра оператор сегодня должен предоставить фотографии автомобиля непосредственно на пункте ТО. Их научились фабриковать с помощью фотошопа. В результате водитель получает необходимую бумагу дистанционно.

Собственно, эти данные и проверяют камеры – они отслеживают перемещения машин. Если их не обнаруживают на записях в районе пункта ТО, диагностическую карту аннулируют. В ряде случаев ведомство выявляет, что автомобиль вообще отсутствовал в регионе в день, когда он якобы прошёл в нём техосмотр.