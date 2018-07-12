Перевод автомобилей на газ — процедура весьма популярная в России, причем не только в отношении массовых дешевых автомобилей, но и люксовых. А весенний всплеск цен на топливо только увеличил число желающих установить газобаллонное оборудование (ГБО) на машины

По действующему регламенту процесс согласования установки ГБО на автомобили довольно долгий. Вначале необходимо посетить испытательную лабораторию и там получить данные предварительной экспертизы о возможности установки оборудования. Затем на автомобиле отправиться в ГИБДД, написать соответствующее заявление и предъявить машину к осмотру. Лишь с заключениями ГИБДД и лаборатории можно отправляться в сервис, который специализируется на установке ГБО. Затем, нужно вновь отправиться в испытательную лабораторию и получить там окончательное заключение. Далее предстоит визит в ГИБДД, которая выдаст свидетельство о соответствии внесенных изменений требованиям безопасности и зарегистрировать их. Если не пройти все эти «круги ада», то инспектор ГИБДД, остановивший автомобиль, привлечет водителя к ответственности за внесение несогласованных изменений в конструкцию автомобиля. А в худшем случае — приостановит регистрацию автомобиля.

По всей видимости, в ГИБДД столкнулись с наплывом желающих установить ГБО. В ведомстве пошли на встречу автовладельцам: теперь предъявлять автомобиль для первичного осмотра не нужно, а заявление на установку оборудования подается по электронной почте, пишет «КоммерсантЪ». Ответ Госавтоинспекция также присылает электронным письмом. То есть, во всем процессе согласований ГИБДД автовладельцу придется посетить один раз.

Сейчас в правительстве находится проект измененного регламента согласований внесения изменений в конструкцию автомобиля. В случае его одобрения, упрощенная процедура согласований распространится и на другие переделки транспортных средств.