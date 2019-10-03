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3 окт 2019

Гиперкару Hennessey добавят мощности

Гиперкару Hennessey добавят мощности

Знаете, Hennessey, это такое ателье, где специалисты занимаются дурью. Нет, они не бьют баклуши, просто из их рук выходит настоящая мощность и скорость

Теперь поговорим предметно.  Собственно,  компания назвала мощность двигателя гиперкара Venom F5. Вместо ранее предполагаемых 1600 лошадиных сил, «восьмерка» будет выдавать 1842 силы, за что получила прозвище Fury — фурия. Надо ли говорить что это чуть ли не лучшие показатели в классе, так как, например,  8.0 W16 на Bugatti Chiron Super Sport 300+ имеет мощность 1600 сил и 1600 Нм момента, а 5.0 V8 на Koenigsegg Jesko — 1600 сил и 1526 Нм.

Кстати о двигателе «Венома» стоит поговорить отдельно. Например, он получил изготовленный из цельной алюминиевой заготовки впускной коллектор с интегрированным воздушно-водяным интеркулером, облегченный стальной распредвал, титановые впускные клапаны и выпускные из инконеля, четырехуровневую систему смазки с сухим картером, а также два турбонагнетателя twin-scroll с подшипниками и титановый выхлоп.

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