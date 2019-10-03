Гиперкару Hennessey добавят мощности

Знаете, Hennessey, это такое ателье, где специалисты занимаются дурью. Нет, они не бьют баклуши, просто из их рук выходит настоящая мощность и скорость

Теперь поговорим предметно. Собственно, компания назвала мощность двигателя гиперкара Venom F5. Вместо ранее предполагаемых 1600 лошадиных сил, «восьмерка» будет выдавать 1842 силы, за что получила прозвище Fury — фурия. Надо ли говорить что это чуть ли не лучшие показатели в классе, так как, например, 8.0 W16 на Bugatti Chiron Super Sport 300+ имеет мощность 1600 сил и 1600 Нм момента, а 5.0 V8 на Koenigsegg Jesko — 1600 сил и 1526 Нм.

Кстати о двигателе «Венома» стоит поговорить отдельно. Например, он получил изготовленный из цельной алюминиевой заготовки впускной коллектор с интегрированным воздушно-водяным интеркулером, облегченный стальной распредвал, титановые впускные клапаны и выпускные из инконеля, четырехуровневую систему смазки с сухим картером, а также два турбонагнетателя twin-scroll с подшипниками и титановый выхлоп.