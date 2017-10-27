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27 окт 2017

Гироскутеры и сигвеи могут запретить на дорогах

Гироскутеры и сигвеи могут запретить на дорогах

Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов поручил МВД и другим ведомствам разработать поправки, которые бы позволили внести гироскутеры, сигвеи, моноколеса и электрические самокаты в Правила дорожного движения.

Представитель вице-премьера предупредил, что никто ничего запрещать не собирается, но необходимо отрегулировать вопрос законодательно, введя правила и рекомендации, пишет «КоммерсантЪ».

Проблема различных персональных «транспортных средств» особенно актуальна в больших городах. Сейчас в правительстве идут жаркие споры на тему приравнять ли гироскутеры и прочие подобные устройства к велосипедам или разрешить передвигаться на них только в парках, а не на дорогах общего пользования.

Ранее и в Госдуме предлагали приравнять гироскутеры, сигвеи, электросамокаты к транспортным средствам и определить для них меры ответственности в случае ДТП.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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