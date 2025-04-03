Глава Li Auto призвал упростить термины для автономного вождения

Генеральный директор Li Auto Ли Сян выступил с инициативой стандартизировать терминологию для уровней автономного вождения, чтобы избежать путаницы среди потребителей. По его словам, маркетинговые обозначения, такие как «L2» и «L3», не дают пользователям четкого понимания возможностей автомобилей

По мнению главы Li Auto, чрезмерно сложные и завышенные маркетинговые заявления могут вводить клиентов в заблуждение, заставляя их переоценивать возможности автомобилей. Это уже привело к ряду аварий, когда водители полагались на системы помощи, считая их полностью автономными.

Текущая классификация автономного вождения основана на международных стандартах SAE J3016 и включает уровни от L0 (полное отсутствие автоматизации) до L5 (полностью автономное передвижение без участия водителя). Однако рекламные материалы часто создают впечатление, что системы уровня L2 соответствуют уровню, где машина управляет собой без вмешательства человека.