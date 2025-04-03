Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2025

Глава Li Auto призвал упростить термины для автономного вождения

Глава Li Auto призвал упростить термины для автономного вождения
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Li Auto Ли Сян выступил с инициативой стандартизировать терминологию для уровней автономного вождения, чтобы избежать путаницы среди потребителей. По его словам, маркетинговые обозначения, такие как «L2» и «L3», не дают пользователям четкого понимания возможностей автомобилей

По мнению главы Li Auto, чрезмерно сложные и завышенные маркетинговые заявления могут вводить клиентов в заблуждение, заставляя их переоценивать возможности автомобилей. Это уже привело к ряду аварий, когда водители полагались на системы помощи, считая их полностью автономными.

Текущая классификация автономного вождения основана на международных стандартах SAE J3016 и включает уровни от L0 (полное отсутствие автоматизации) до L5 (полностью автономное передвижение без участия водителя). Однако рекламные материалы часто создают впечатление, что системы уровня L2 соответствуют уровню, где машина управляет собой без вмешательства человека.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России до конца 2025 года разработают ГОСТы для беспилотных автомобилей

03 апреля 2025

Депутатам рекомендовали отказаться от парковки на платных стоянках

03 апреля 2025

"АвтоВАЗ" заявил о 90% локализации автомобилей Lada

03 апреля 2025

Опытные водители попадают в ДТП чаще новичков

03 апреля 2025

В России предложили запретить электросамокаты на тротуарах

02 апреля 2025

Путин упростил получение российских водительских удостоверений для граждан Абхазии

02 апреля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing 4wd (2025) олл инклюзив Тест драйв
03 апреля 2025

Jetour Dashing
"Олл инклюзив"
Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней
Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 8 0