Консалтинговая компания LMC Automotive опубликовала ежемесячный отчет о состоянии глобального автомобильного рынка за январь текущего года.

Согласно данным аналитиков компании, по итогам прошлого месяца совокупный объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) всех брендов был зафиксирован на уровне около 7,523 млн экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос на 4,3%. Как отмечается в отчете, очищенный от сезонных колебаний годовой показатель продаж составил 92,814 млн автомобилей.

Наиболее крупным автомобильным рынком во всем мире продолжает оставаться КНР. За отчетный период на территории Китая было продано 2,555 тысяч новых автомобилей, при этом емкость рынка в годовом отношении увеличилась на 0,4%.

Второе место занимает США. Американские потребители за первый месяц текущего года приобрели 1,140 млн автомобилей на первичном рынке, что на полпроцента ниже результатов АППГ (-0,5%).

«Тройку» лидеров закрывает общий рынок стран Западной Европы. В этом регионе по итогам месяца было зафиксировано увеличение объемов реализации новых автомобилей на 10,1%. В количественном же выражении, европейцы приобрели 1,284 новых автомобиля.

Напомним, что на российском авторынке за аналогичный период было реализовано 77 916 новых автомобилей, падение к январю 2016 год составило ровно 5%.