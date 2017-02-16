Автомобильный портал Motorpage
16 фев 2017

Глобальный авторынок в январе вырос на 4,3 процента

Глобальный авторынок в январе вырос на 4,3 процента
Автор фото: фликр.ком

Консалтинговая компания LMC Automotive опубликовала ежемесячный отчет о состоянии глобального автомобильного рынка за январь текущего года.

Согласно данным аналитиков компании, по итогам прошлого месяца совокупный объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) всех брендов был зафиксирован на уровне около 7,523 млн экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос на 4,3%. Как отмечается в отчете, очищенный от сезонных колебаний годовой показатель продаж составил 92,814 млн автомобилей.

Наиболее крупным автомобильным рынком во всем мире продолжает оставаться КНР. За отчетный период на территории Китая было продано 2,555 тысяч новых автомобилей, при этом емкость рынка в годовом отношении увеличилась на 0,4%.

Второе место занимает США. Американские потребители за первый месяц текущего года приобрели 1,140 млн автомобилей на первичном рынке, что на полпроцента ниже результатов АППГ (-0,5%).

«Тройку» лидеров закрывает общий рынок стран Западной Европы. В этом регионе по итогам месяца было зафиксировано увеличение объемов реализации новых автомобилей на 10,1%. В количественном же выражении, европейцы приобрели 1,284 новых автомобиля.

Напомним, что на российском авторынке за аналогичный период было реализовано 77 916 новых автомобилей, падение к январю 2016 год составило ровно 5%.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Peugeot анонсировал скорый дебют нового электрического LCV

16 февраля 2017

Lexus готовится к грядущей премьере гибридной версии своего флагманского седана

16 февраля 2017

GAZ в январе занял почти все лидирующие позиции в сегменте LCV

16 февраля 2017

BMW привезет в Россию обновленное семейство 4-Series

16 февраля 2017

Toyota объявила об отзыве абсолютно всех автомобилей Mirai

16 февраля 2017

Российские продажи Datsun в январе выросли на 10 процентов

16 февраля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery Sport - автопутешествия: land rover discovery sport. уральские метаморфозы Автопутешествия
16 февраля 2017

Land Rover Discovery Sport
"Уральские метаморфозы"
Peugeot Expert - peugeot expert profi transformer 2014 хамелеон
Тест драйв
15 февраля 2017

Peugeot Expert
"Хамелеон"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2015 показать характер
Тест драйв
14 февраля 2017

Datsun mi-DO
"Показать характер"
Volkswagen Jetta, Toyota Corolla - сравнительный тест toyota corolla 2017 и volkswagen jetta 2015. оптимальный баланс
Сравнительный тест
13 февраля 2017

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla
"Оптимальный баланс"

Написано новостей:

1 8 2 7 8