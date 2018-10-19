GM распродает свое российское имущество

Речь идет о заводе концерна в Шушарах, где долгое время производились автомобили Opel и Chevrolet. Когда в 2015 году концерн принял решение покинуть российский рынок, завод был остановлен, однако продолжал числиться за GM

Надо сказать, что к этой площадке уже присматривались многие производители. К примеру, на завод претендовали BMW, KIA и GM-Uzbekistan (для своего Ravon). Отметим,что концерн планировал продать завод еще в момент своего ухода, однако дальше намерений дело не пошло.

Сейчас появилась информация о том, что белорусский производитель «Юнисон», напомним, что он сотрудничает со многими китайскими производителями (например, Zotye), ищет новою площадку для производства. Более того, «белорусы» готовы провести переговоры с GM, как раз по использованию завода под Петербургом. К слову, два года назад «Юнисон» уже пытался обсуждать этот вопрос с GM, но к согласию стороны так и не пришли.

Правда сам концерн GM не даёт никаких комментариев по поводу продажи. Единственное заявление, которое сделала компания, заключалось в возможностях реализации завода. То есть до конца не известно - будет ли он продан или передан кому-либо в аренду. Правда, эксперты называют еще один вариант развития событий. Может случиться так, что предприятие будет продолжать выпускать автомобили Opel (напомним, что компания теперь принадлежит концерну PSA).Еще летом руководство марки заявило о своих планах по возвращению в Россию.