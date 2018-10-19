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19 окт 2018

GM распродает свое российское имущество

GM распродает свое российское имущество

Речь идет о заводе концерна в Шушарах, где долгое время производились автомобили Opel и Chevrolet. Когда в 2015 году концерн принял решение покинуть российский рынок, завод был остановлен, однако продолжал числиться за GM

Надо сказать, что к этой площадке уже присматривались многие производители. К примеру, на  завод претендовали BMW, KIA и GM-Uzbekistan (для своего Ravon). Отметим,что концерн планировал продать завод еще в момент своего ухода,  однако дальше намерений дело не пошло.

Сейчас появилась информация о том, что белорусский производитель «Юнисон», напомним, что он сотрудничает со многими китайскими производителями (например, Zotye), ищет новою площадку для производства.  Более того, «белорусы» готовы провести переговоры с GM, как раз по использованию завода под Петербургом. К слову,  два года назад «Юнисон» уже пытался обсуждать этот вопрос с GM, но к согласию стороны так и не пришли.

Правда сам концерн GM не даёт никаких комментариев по поводу продажи. Единственное заявление, которое сделала компания, заключалось в возможностях реализации завода. То есть до конца не известно - будет ли он продан или передан кому-либо в аренду. Правда, эксперты называют еще один вариант развития событий. Может случиться так, что предприятие будет продолжать выпускать автомобили Opel (напомним, что  компания теперь принадлежит концерну PSA).Еще летом руководство марки заявило о своих планах по возвращению в Россию.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Коммерсантъ , The Village

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