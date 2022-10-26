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26 окт 2022

Гоночная команда Sauber перейдет в управление Audi

Гоночная команда Sauber перейдет в управление Audi

Немецкая марка уже не раз заявляла о своих намерениях выйти в мир королевских гонок «Формулы-1», правда, до сегодняшнего дня статус участия не был определен.

Да, вариантов участия может быть целое множество- компания может разрабатывать двигатели для других команд, или заявиться сразу на заезды. Впрочем, в Audi выбрали третий вариант. Дело в том, что создать команду с нуля – это очень затратно, в итоге было принято решение образовать партнерство с командой Sauber, она же к слову, займется разработкой самих болидов, хотя двигатели разрабатывает специально созданное подразделение Audi Formula Racing, принадлежащее Audi Sport. 

 В Audi очень лестно отзываются о компетенциях Sauber и вспоминают предыдущие примеры сотрудничества. Например, в эпоху успешных выступлений в «Ле-Мане» и во время разработки машин для DTM Audi Sport регулярно пользовалась инфраструктурой Sauber Group в Хинвиле. 

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