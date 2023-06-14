Госдума одобрила скидку за штраф за проезд по платной трассе без денег

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в КоАП, который распространяет 50-процентную скидку на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.

Нововведение распространяется лишь на региональные трассы. Напомним, что размер штрафа следующий: полторы тысячи рублей для легковых машин и пять тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Соответственно, у нарушителя есть двадцать дней с момента вынесения постановления, чтобы сэкономить половину суммы.

Интересно, но согласно КоАП у нарушителя есть способ избежать наказания – заплатить долг по тарифу в течение тех же двадцати дней, но с момента проезда по трассе. То есть, у автомобилиста есть способ отделаться «малой кровью», если он заплатит долг до вынесения постановления