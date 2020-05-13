Автомобильный портал Motorpage
13 май 2020

Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра

Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра

Госдума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Одним из главных дополнений, внесенных во время основного чтения, стала возможность до 30 сентября оформлять полис без техосмотра

Согласно нововведениям, в период с 1 марта по 30 сентября текущего года договор ОСАГО может быть заключен без предоставления диагностической карты техосмотра. При этом страхователь должен максимум через месяц со дня отмены ограничительных мер в связи с коронавирусом, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику эти документы. В противном случае к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере соответствующей суммы.

Основная суть реформы не изменилась. Страховщикам позволят устанавливать индивидуальную стоимость ОСАГО для каждого водителя. В частности, лихачам можно будет повышать тариф. К грубым нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или управление автомобилем в состоянии опьянения. Примечательно, что все эти факторы будут учитываться лишь в случае фиксации нарушения сотрудником ДПС. Соответственно, штрафы с камер не повлияют на стоимость страховки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Creta

Hyundai Creta скинули с пьедестала

13 мая 2020
BMW X6 M50i 2020

BMW запустила производство нового X6 в России

13 мая 2020
Kia Imagine Concept

Kia выпустит новый кроссовер. В этом замешаны Porsche

13 мая 2020

Volvo выпустит новый кроссовер XC100

12 мая 2020
Toyota Highlander 2020

В Россию едет новый Highlander

12 мая 2020

Российский рынок идет на антирекорд

12 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"
KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей
Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"

Написано новостей:

2 5 7 9 9