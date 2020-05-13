Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра

Госдума приняла во втором чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Одним из главных дополнений, внесенных во время основного чтения, стала возможность до 30 сентября оформлять полис без техосмотра

Согласно нововведениям, в период с 1 марта по 30 сентября текущего года договор ОСАГО может быть заключен без предоставления диагностической карты техосмотра. При этом страхователь должен максимум через месяц со дня отмены ограничительных мер в связи с коронавирусом, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику эти документы. В противном случае к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере соответствующей суммы.

Основная суть реформы не изменилась. Страховщикам позволят устанавливать индивидуальную стоимость ОСАГО для каждого водителя. В частности, лихачам можно будет повышать тариф. К грубым нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или управление автомобилем в состоянии опьянения. Примечательно, что все эти факторы будут учитываться лишь в случае фиксации нарушения сотрудником ДПС. Соответственно, штрафы с камер не повлияют на стоимость страховки.