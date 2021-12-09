Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили частных лиц

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О полиции», расширяющий полномочия правоохранительных органов. Поправками среди прочего устанавливается перечень ситуаций, в которых полицейские будут иметь право вскрывать автомобили.

Спешим всех успокоить: ТАСС сообщает, что полномочия будут применимы лишь в некоторых случаях, среди которых указывается обеспечение общественной безопасности, пресечение преступлений и предотвращение террористических акций. Также сотрудник правоохранительных органов сможет открыть машину в случае необходимости спасения жизни пострадавшего, либо задержания подозреваемого.

Из интересного можно отметить два следующих пункта - проверка груза в случае подозрений о наличии в транспорте запрещенных вещей, и обеспечение мер по производству дела по административному правонарушению. В последнем случае возможен такой сценарий – вскрытие машины ради задержания пьяного водителя. Стоит отметить, что новый закон лишь закрепляет правомерность действий силовиков на документальном уровне.