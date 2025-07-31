Грузовики четырех китайских марок временно ушли с российского рынка

Росстандарт приостановил импорт и реализацию на территории России сразу нескольких моделей грузовиков китайского производства. Под запрет попали DONGFENG DFH4180, FOTON BJ4189 и шасси M4L, FAW CA4250 и CA4180, а также SITRAK ZZHS. Основанием для такого решения стали серьезные технические нарушения, выявленные в ходе внеплановых проверок

Согласно официальному сообщению ведомства, указанные транспортные средства не соответствуют требованиям по ряду ключевых параметров. В их числе: эффективность тормозной системы, уровень шума, корректная идентификация органов управления, а также отсутствие или некорректная установка системы экстренного вызова служб (ЭРА-ГЛОНАСС).

Кроме того, проверка выявила более глубокие проблемы, способные поставить под угрозу безопасность водителей и пассажиров. Отмечается, что грузовики недостаточно устойчивы к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и имеют слабую защиту от несанкционированного доступа.

Росстандарт уже выдал предписания официальным представительствам всех упомянутых брендов. Им поручено в кратчайшие сроки разработать и согласовать программу устранения всех обнаруженных нарушений. До тех пор реализация указанных моделей на российском рынке остается приостановленной.

