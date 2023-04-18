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18 апр 2023

Haval готовит замену внедорожнику H9

Haval готовит замену внедорожнику H9

Концерн Great Wall готовит к дебюту новый внедорожник, который заменит собой нынешний Haval H9.

Внедорожник построят на новой платформе P11. Технические детали пока не раскрываются: не исключено, в качестве основы для разработки будет использована архитектура одного из нынешних пикапов. Подобная тактика уже была применена при разработке внедорожника H5 – на аналогичной платформе построен и пикап King Kong.

Cкорее всего дебют модели состоится уже к концу нынешнего года. Вероятнее всего новинка появится и в России, правда, с уверенностью можно говорить, что подобное произойдет лишь в 2024 году.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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