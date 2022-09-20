Haval Jolion заработал высший рейтинг по безопасности

Австралийская ассоциация ANCAP опубликовала отчёт о краш-тесте кроссовера Haval Jolion, который продаётся на Зелёном континенте с мая 2021 года.

Надо сказать, что автомобиль получил максимальные пять звезд рейтинга, хотя и не все испытания прошли удачно. К примеру, при фронтальном ударе испытательная электроника зафиксировала высокий уровень нагрузки на шейной зоне у детских манекенов. Кроме того, эксперты снизили балы за ограничения при установке детских кресел – не все размеры могут подойти.

На высокую оценку повлияла успешная работа систем активной безопасности – эксперты оценили ее на 92 балла и 100 возможных.



