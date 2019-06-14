Huawei, Audi и Toyota создают автопилот

Китайская компания Huawei, которая является производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования, объединилась с зарубежными автопроизводителями в рамках общего проекта по разработке систем автопилота.

Такое заявление, в интервью изданию Financial Times , сделал директор стратегического развития Huawei Дан Вэньшуань . Как рассказал топ-менеджер, программное обеспечение с искусственным интеллектом для беспилотного управления автомобилями Huawei тестирует вместе с компаниями Audi, Toyota, BAIC и Changan.



Что касается сроков выхода готового продукта, то первый автомобиль с автопилотом от Huawei будет представлен уже в 2021-2022 году. Любопытно, что первым, кто успеет выпустить готовый беспилотник, по словам г-на Вэньшуаня, станет один из китайских партнёров проекта. В будущем такие машины поступят в продажу не только в Поднебесной, но и в Европе.