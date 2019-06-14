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14 июн 2019

Huawei, Audi и Toyota создают автопилот

Huawei, Audi и Toyota создают автопилот

Китайская компания Huawei, которая является производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования, объединилась с зарубежными автопроизводителями в рамках общего проекта по разработке систем автопилота.

Такое заявление, в интервью изданию Financial Times , сделал директор стратегического развития Huawei Дан Вэньшуань . Как рассказал топ-менеджер, программное обеспечение с искусственным интеллектом для беспилотного управления автомобилями Huawei тестирует вместе с компаниями Audi, Toyota, BAIC и Changan.


Что касается сроков выхода готового продукта, то первый автомобиль с автопилотом от Huawei  будет представлен уже в 2021-2022 году. Любопытно, что первым, кто успеет выпустить готовый беспилотник, по словам г-на Вэньшуаня,  станет один из китайских партнёров проекта. В будущем такие машины поступят в продажу не только в Поднебесной, но и в Европе.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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