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7 ноя 2022

Hyundai начинает экспансию рынка водородных автомобилей

Hyundai начинает экспансию рынка водородных автомобилей

Hyundai Motor продолжает доминировать в глобальных продажах водородных автомобилей. С января по сентябрь нынешнего года южнокорейской компании удалось продать 14,4 тысячи электрокаров на топливных элементах – что составляет 59 процентов от общего объема рынка.

К слову, Hyundai в свое время установила и еще один «водородный» рекорд – в мае прошлого года водородный кроссовер Nexo установил рекорд дальности хода, когда ему удалось преодолеть без дозаправки более 887 километров — больше, чем обещано производителем.

Собственным водородомобилем хочет обзавестись в том числе российский Aurus. Минувшим летом на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» НАМИ раскрыл характеристики экологичного Aurus Senat: с места до «сотни» он будет разгоняться за четыре секунды, а запас хода составит 600 километров.

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Motor

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