Hyundai сертифицировала в России электрокар Ioniq 5

Невзирая на постоянно курсирующие слухи об уходе корейского концерна с российского рынка, Hyundai демонстрирует, что верить им категорически нельзя, иначе как обосновать недавнее оформление ОТТС на электрокар Ioniq 5

Да, о планах продавать электрокар в нашей стране Hyundai говорила еще в позапрошлом году, правда сроки запуска постоянно переносились. Если верить документам, то в Россию привезут электрокары в полноприводной конфигурации. Силовая установка у таких автомобилей состоит из двух электрических моторов, чья совокупная мощность составляет 306 лошадиных сил.

Что касается динамических характеристик, то до сотни Ioniq 5 AWD разгоняется за пять небольшим секунд. Максимальная же скорость принудительно ограничена на отметке в 185 километров в час. Если говорить о запасе хода, то 77-киловаттная батарея обеспечит 430 километровый пробег на полном заряде.