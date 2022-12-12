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12 дек 2022

Hyundai сертифицировала в России электрокар Ioniq 5

Hyundai сертифицировала в России электрокар Ioniq 5
Автор фото: фирма-производитель

Невзирая на постоянно курсирующие слухи об уходе корейского концерна с российского рынка, Hyundai демонстрирует, что верить им категорически нельзя, иначе как обосновать недавнее оформление ОТТС на электрокар Ioniq 5

Да, о планах  продавать электрокар в нашей стране Hyundai говорила еще в позапрошлом году, правда сроки запуска постоянно переносились. Если верить документам, то в Россию привезут электрокары в полноприводной конфигурации. Силовая установка у таких автомобилей состоит из двух электрических моторов, чья совокупная мощность составляет 306 лошадиных сил.

Что касается динамических характеристик, то до сотни Ioniq 5 AWD разгоняется за пять небольшим секунд. Максимальная же скорость принудительно ограничена на отметке в 185 километров в час. Если говорить о запасе хода, то 77-киловаттная батарея обеспечит 430 километровый пробег на полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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