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10 июн 2022

Hyundai заморозила реконструкцию российского завода GM

Hyundai заморозила реконструкцию российского завода GM

Речь идет о предприятии в Шушарах, собственником которого корейский концерн стал в ноябре прошлого года

Предполагалось, что после перестройки завод станет новой площадкой по выпуску дорогих моделей Hyundai и Kia- кроссоверов Tucson, Palisade и Sportage. В выкупленное у американцев предприятие корейцы намеревались вложить 36,8 млрд рублей. В свое время, когда завод был под контролем General Motors, здесь собирались такие модели как Opel Astra, Chevrolet Cruze. Также производилась крупноузловая сборка Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe.

Какие причины побудили корейцев приостановить реорганизацию завода - не сообщается - ни концерн, ни городские власти не дают комментариев на этот счет. Вероятнее всего остановка связана с санкционной нагрузкой.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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