Имущество российских заводов Ford выставят на торги повторно

Имущество закрытых автозаводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах не удалось с первого раза продать на аукционе, поэтому его выставят на торги повторно

На торги выставят 86 лотов — инструменты и оборудование. Среди лотов: погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электроштабелеры, подъемники. Оборудование будет продаваться отдельными лотами, практически все со скидкой до 40%. Суммарная начальная стоимость всех лотов — 26,9 млн рублей, говорится в сообщении РАД (Российский аукционный дом), который выступает оператором аукциона.

Напомним, что в июле 2019 года Ford покинул российский рынок легковых автомобилей. В РФ был полностью свернут выпуск Фордов моделей Focus, Mondeo, Fiesta, Ecosport, Kuga и Explorer. Также был остановлен моторный завод в Елабуге. В России сохраняется выпуск только легких коммерческих Ford Transit.