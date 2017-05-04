Индия решила присоединиться к нескольким странам, которые в обозримом будущем планируют запретить эксплуатацию автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, как бензиновыми, так и дизельными

Об этом заявил министр угольной промышленности Индии Пийуш Гойал. По его словам, к 2030 году в стране не должно остаться обычных автомобилей, а для этого в ближайшие годы правительство страны простимулирует спрос на электромобили и гибриды. Это должно сделать экологически чистые автомобили привлекательными и подстегнуть спрос на них.

Индия первой из развивающихся стран объявила о планах по отказу от эксплуатации автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания. По данным Greenpeace ежегодно в этой стране из-за загрязненного воздуха умирает порядка 2,3 миллионов человек.

При переходе на экологически чистые транспортные средства Индия столкнется сразу с несколькими проблемами. Во-первых, автопарк страны довольно изношен, даже несмотря на то, что продажи новых автомобилей растут с каждым годом. Во-вторых, популярностью в этой стране пользуются дешевые автомобили, а электромобили пока являются довольно дорогими. Наконец, в третьих, в Индии практически полностью отсуствует инфраструктура для зарядки электромобилей.