Индия стала одним из крупнейших автомобильных рынков в мире

Индия сместила Японию с третьего места по общемировым продажам новых машин. Таковы предварительные данные статистики за 2022 год, которая была опубликована информационным агентством Nikkei

Индия с результатом в 4,25 миллиона автомобилей впервые оказалась в тройке лидеров. Любопытный факт – по продажам в декабре отчитался лишь один автопроизводитель – Maruti Suzuki. Эксперты заявляют, что после заявлений других компаний итоговая цифра окажется еще больше.

На втором месте рейтинга расположились США с результатом продаж в 15 миллионов машин. Лидером же стал Китай, где за прошлый год было продано более 26 миллионов машин. К слову, первую строчку рейтинга Китай занимает с 2009 года.