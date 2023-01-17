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17 янв 2023

Иранцы могут организовать производство машин в России, но есть нюансы

Иранцы могут организовать производство машин в России, но есть нюансы

Иран не исключает возможности создания совместного с Россией предприятия по производству автомобилей, все зависит от объема продаж

Да, иранцы действуют осторожно – российский рынок им интересен, но нестись туда стремглав они не собираются. Сначала будет налажен экспорт – уже сейчас подписан меморандум о поставках в Россию автомобилей на 300 миллионов долларов . «После этого (по результатам продаж) мы уже будем рассматривать инвестиции в совместное производство и развитие нашего рынка авто в России» - заявил представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф в интервью РИА «Новости».

Привозить машины будут в готовом виде. Впрочем, вероятен вариант, что в Россию будут поставлять машинокомплекты, которые на местных заводах будут «превращены» в полноценные машины методом отверточной сборки.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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