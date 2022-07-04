Иркутск сделают автомобильной столицей России

В рамках прошедшего в Петербурге Международного экономического форума (ПМЭФ-2022) Корпорация развития Иркутской области (КРИО) подписала необычное соглашение о намерениях с китайской фирмой Sichuan Bus Manufacturing. Суть документа- сотрудничество и создание производства электрического транспорта.

Важное уточнение – производство будет полностью локализованным. На данный момент уже осуществляется поиск площадки либо территории под ее строительство и подрядчиков по поставкам необходимого оборудования. Первыми на конвейер встанут электробусы, причем для начала власти региона закупят несколько китайских образцов с целью тестирования и испытания потребительских качеств – наиболее оптимальные модели и пустят в местное производство.

Самое интересное заключается в том, что помимо автобусов в Иркутске планируют начать сборку и обычных электромобилей для рядовых граждан, правда, подробностей по этому пункту нет вовсе.