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10 ноя 2022

Isuzu собирается окончательно покинуть Россию

Isuzu собирается окончательно покинуть Россию

Компания Isuzu обдумывает возможности ухода с российского рынка. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства Kyodo.

Руководство марки к этому шагу сподвигают убытки, которые несет компания. На данный момент – деятельность Isuzu в России приостановлена, но юридически фирма никуда не уходила. Фактически же, каждый день простоя (у Isuzu есть здесь завод в Ульяновской области) обходится в сотни тысяч йен. А общий убыток уже идет на миллиарды.

Перспективы восстановления работоспособности российского предприятия в компании считают туманными. Поэтому на данный момент рассматриваются все возможные сценарии, включая полный уход из России.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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