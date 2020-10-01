Итальянцы осенью представят премиальный внедорожный седан

При разработке дизайны машин итальянцы вдохновлялись седанами 1930-х годов, которые предназначались для дипломатов и глав государств

Итальянская компания Aznom Automotive приняла решение разработать очень необычный премиальный седан повышенной проходимости. На данный момент фирма уже опубликовала несколько тизерных изображений новинки. Как сообщает Motor1, премьера машины должна состояться в конце октября на выставке в Милане. Выпустят машину ограниченным тиражом. Цены на новинку будут названы позднее.

Автомобиль получил название Palladium, что в переводе обозначает цитадель или дворец. Возможно, таким образом итальянцы намекнули на внушительное внутренние пространство седана. Длина машины составит около 6 м, а высота — 2 метра. Как сообщает Carscoops, под капотом «гиперседана» (именно там сами итальянцы называют свое творение) установят бензиновый турбомотор мощностью 680 лошадиных сил. Агрегат будет работать совместно с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Не исключается что шасси машина позаимствует у Ram 1500.