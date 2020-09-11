Итальянцы превратили Chevrolet Corvette в 715-сильный гиперкар

Итальянское ателье Ares Design представило модель Ares S. В ее основе лежит Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения с разработанным тюнерами кузовом в духе гиперкаров и форсированным до 715 лошадиных сил мотором

Ares S стал не подражанием определённому автомобилю, а оригинальным купе с карбоновым кузовом, напоминающим гиперкары Lotus. Модель получила вынесенную вперёд кабину, выдающиеся колёсные арки, соединённые округлой боковой выштамповкой и диски из углепластика с жёлтыми тормозными суппортами и шинами Michelin.

Техническая часть досталась автомобилю от Corvette C8 с небольшими изменениями. В движение Ares S приводит 6,2-литровый двигатель V8, расположенный за спинками кресел, форсированный до 715 лошадиных сил и 968 Нм крутящего момента. На Corvette восьмого поколения, представленном летом прошлого года, «восьмёрка» развивает 502 силы и 637 Нм крутящего момента в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.