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17 мар 2020

Из-за коронавируса будет приостановлено строительство дорог

Из-за коронавируса будет приостановлено строительство дорог

В России могут приостановить строительство крупных автомобильных дорог, а средства, выделенные на них, направить на борьбу с коронавирусом

Антикризисный план по коронавирусу могут профинансировать за счет переноса расходов по крупным стройкам на более отдаленную перспективу. О том, что такой вариант обсуждается в правительстве, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванного федерального чиновника, близкого к кабинету министров. В частности, планируется пересмотреть проекты развития магистральной инфраструктуры: масштабное строительство дорог не потребуется до тех пор, пока не восстановится глобальная экономика, прежде всего китайская, пояснили источники.

Напомним, что комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года стоимостью 6,3 трлн рублей включает 11 федеральных проектов. В его транспортную часть включены, в том числе проекты «Европа – Западный Китай», «Морские порты России», «Железнодорожный транспорт и транзит» и другие. 

При написании новости использовалась информация:
Известия

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