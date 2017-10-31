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31 окт 2017

Известно, чего больше всего боятся российские водители

Известно, чего больше всего боятся российские водители

Компания Ford накануне Хэллоуина провела исследование в ходе которого выяснила основные страхи российских водителей. Как оказалось, водители боятся приведений почти также как инспекторов ГИБДД.

Ответом на вопрос «Что вас больше всего пугает за рулем?» свыше 9% респондентов, то есть почти каждый десятый, выбрали вариант «Потусторонние силы» (упоминались машина-призрак, привидение «белая невеста», «проклятый трамвай). Этот вариант ответа пользовался почти такой же популярностью, как «Встреча с ГИБДД или камера на дороге» – так ответили 9,9% опрошенных.

Меньше, чем перспектива встречи с представителем ГИБДД или потустороннего мира, наших соотечественников пугают непредсказуемые в своей длительности пробки (8%) и парковка в стесненных условиях (7%). Пять процентов водителей боятся водить в темное время суток. Среди единичных ответов чаще всего источником страха называли неадекватных и непредсказуемых водителей и пешеходов. Среди вещей, которые пугают за рулем автомобиля, также упоминались очереди на шиномонтаж, незнакомые перекрестки с круговым движением, вероятность ограбления машины и попадания в ДТП.

Наиболее популярная причина страха российских автомобилистов оказалась вполне материальной Более трети водителей (31%) больше всего за рулем боятся внезапных встреч с ямами и неровностями. На втором месте по популярности — страх возможность потери контроля над автомобилем из-за дорожных и погодных условий. Этого боятся 29% респондентов.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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