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15 фев 2021

Jaguar и Land Rover устремились к электрификации

Jaguar и Land Rover устремились к электрификации
Автор фото: фирма-производитель

Английские марки поделились своими зелеными планами по реорганизации модельных рядов. Спешного перехода на сторону света не будет, но и оставаться в стороне от других производителей  концерн не намерен.

Начнем с марки с кошачьим названием – к середине десятилетия она планирует полностью встать на электрические рельсы и окончательно уйти в премиум-сегмент.  Есть интересный факт – компания отказывается от флагманского XJ  и планирует создать вместо него совершенно иную модель. Это несколько странно, учитывая  прошлую информацию о том, что его чуть ли не первым собирались электрифицировать.

Что же до Land Rover, то данный бренд собирается осваивать гибриды,  чистых «электричек» будет  всего пара штук, да и те появятся не раньше 2024 года. В целом, на электрические рельсы марка перейдет полностью лишь к тридцатым годам.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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