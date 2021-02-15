Jaguar и Land Rover устремились к электрификации

Английские марки поделились своими зелеными планами по реорганизации модельных рядов. Спешного перехода на сторону света не будет, но и оставаться в стороне от других производителей концерн не намерен.

Начнем с марки с кошачьим названием – к середине десятилетия она планирует полностью встать на электрические рельсы и окончательно уйти в премиум-сегмент. Есть интересный факт – компания отказывается от флагманского XJ и планирует создать вместо него совершенно иную модель. Это несколько странно, учитывая прошлую информацию о том, что его чуть ли не первым собирались электрифицировать.

Что же до Land Rover, то данный бренд собирается осваивать гибриды, чистых «электричек» будет всего пара штук, да и те появятся не раньше 2024 года. В целом, на электрические рельсы марка перейдет полностью лишь к тридцатым годам.