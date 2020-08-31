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31 авг 2020

Jaguar Land Rover остается верен Ford

Jaguar Land Rover остается верен Ford

Завод Ford в Бридженде (Уэльс), выпускающий пятилитровые V8 для Jaguar Land Rover, скоро закроют, однако, концерн выкупил у «Форда» сборочный конвейер и собирается перенести производство на собственный моторный завод в Вулверхэмптоне (Великобритания). При этом ожидается, что вместе с оборудованием на новое предприятие переведут и рабочую силу

На данный момент бриджендский завод выпускает двигатели AJ-V8 ударными темпами, дабы создать необходимый для JLR запас. При этом производство моторов семейств Sigma и Dragon уже свернули, чтобы высвободить мощности для рывка перед закрытием.

По данным британской прессы, на новой производственной площадке старая «восьмерка» продержится еще три-пять лет. Только после этого ее заменят 4,4-литровым агрегатом от BMW. Что интересно, Land Rover уже тестирует восьмицилиндровые версии новых Range Rover и Defender, и до сих пор предполагалось, что им достанется баварский двигатель.

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