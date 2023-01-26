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26 янв 2023

Jaguar покажет свои новые электрокары уже в этом году

Jaguar покажет свои новые электрокары уже в этом году

Компания Jaguar планирует запустить производство нескольких новейших электромобилей в середине десятилетия. Впрочем, кое что широкой публике покажут уже совсем скоро.

По словам главы компании Адиана Марделла, Jaguar уже располагает передовыми прототипами, которые отправлены на тестирование в нескольких регионах, которые компания считает ключевыми. Подробностей об автомобилях топ-менеджер не привел, однако сообщил, что весь транспорт разрабатывается в сотрудничестве с многочисленным количеством партнеров.

Это говорит о том, что концерн снизит число собственных разработок. Такова нынешняя бизнес-модель компании, которая позволит Jaguar сэкономить существенное количество денежных средств.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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