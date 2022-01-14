Японцы построили уникальный дом на колесах

Компания Bess представила прицеп-автодом Imago Iter. Если вы когда-нибудь слышали выражение «будка на колесах», она перед вами

Японцам близка философия минимализма, но нельзя называть сооружение домом на колесах, где есть только небольшая кровать, да несколько шкафов. Нет ни кухни, ни санузла. Непонятно, как предполагается налаживать быт вдали от цивилизации. Да и в целом вся конструкция выглядит очень компактной. Ширина не превышает двух метров, а длина – всего три с половиной метра.

Зато материалы здесь, что называется, премиальные – стены из кедра, плюсом ко всему очень много стекла. В зависимости от исполнения Imago Iter стоит в Японии 30–36 тысяч долларов (2,3–2,75 миллиона рублей)