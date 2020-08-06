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6 авг 2020

Японские стартапы обещают радикально увеличить емкость батарей электромобилей

Японские стартапы обещают радикально увеличить емкость батарей электромобилей

Одной из основных задач инженеров, трудящихся в сфере электромобилей, является увеличение емкости аккумуляторов. Несколько стартапов из Японии уже добились впечатляющих результатов

Так, например, 3Dom планирует начать коммерциализацию литий-металлических батарей, которые при сравнимых габаритах и весе позволят получить вдвое больше энергии, чем современные литий-ионные источники питания. Благодаря этому удастся существенно увеличить запас хода электромобилей.

В настоящее время в большинстве литий-ионных аккумуляторов для отрицательных электродов используются углеродные материалы. Японская компания предлагает заменить их металлическим литием. Он позволяет значительно увеличить емкость, но склонен к коротким замыканиям и воспламенению.

Чтобы побороть негативную реакцию, компания разработала специальный сепаратор, который подавляет неравномерность химической реакции. Сепаратор изготовлен из полиимида — термостойкого пластика, который не будет гореть даже при температуре 400 градусов Цельсия. В настоящее время 3Dom производит литий-ионные аккумуляторы в пригороде Сиэтла и планирует построить еще один завод в США, возможно, в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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