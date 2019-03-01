Экологический карантин

МВД поддержало идею ограничений для транспорта низкого экологического класса. Инициатива по созданию экологических зон появилась еще в октябре прошлого года

В конце января этого года Совет по правам человека при президенте РФ выступил с идеей об ограничении движения так называемых неэкологичных автомобилей и предложил поделить Москву на зоны, допуск в которые будет зависеть от экологического класса автомобилей. На официальном сайте СПЧ говорится, что ограничение предложено ввести для автомобилей ниже класса "Евро-4".

В свою очередь, в МВД заявили, что ведомство «концептуально» поддерживает инициативу о введении в Москве зон, куда будет запрещен проезд автомобилей низкого экологического класса. В Департаменте транспорта Москвы подтвердили, что вопрос еще прорабатывается. «Вопрос по вводу ограничений автомобилей по экоклассу — сложный, требующий внимательного изучения, — заявили представители ведомства. — На первом этапе должны рассматриваться ограничения, прежде всего, для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых и природно-охранных зонах».