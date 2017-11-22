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22 ноя 2017

Эксперт: цены на бензин превысят 50 руб. за литр весной 2018 года

Эксперт: цены на бензин превысят 50 руб. за литр весной 2018 года

Цены на бензин превысят очередную психологическую отметку в 55 рублей за литр следующей весной, практически сразу после президентских выборов. Такое мнение высказал один из экспертов топливного рынка.

По словам члена комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии Рустама Танкаева власти будут сдерживать рост цен вплоть до марта, когда в стране пройдут президентские выборы.

«В 2014 году упал курс рубля, но цены остались на том же уровне, у нас прекратился импорт, а внутреннее производство бензина осталось на прежнем уровне, но доля нефти, которая перерабатывается на бензин, упала до 80%. В начале этого года даже снизили таможенные пошлины на вывоз бензина из России. В результате мы вышли почти на грань дефицита бензина. С момента распада СССР это происходит в четвертый раз, что не лучшим образом характеризует правительство. Сейчас мы вынуждены отпустить бензиновый рынок, поэтому цены будут расти», — заявил Танкаев «Национальной службе новостей».

По его мнению цены будут повышать «мягко», но к концу марта стоимость Аи-92 составит 50 рублей за литр, а Аи-95 — 54-55 рублей за литр. Свою роль в повышении цен сыграют и увеличивающиеся 1 января акцизы на топливо, общий уровень инфляции и невысокие цены на нефть на внешнем рынке.

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При написании новости использовалась информация:
НСН

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